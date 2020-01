Open Day oggi al Liceo Classico D’Annunzio di Pescara

Appuntamento per domenica 12 gennaio al Liceo Classico Gabriele D’Annunzio di Pescara per una giornata di orientamento scolastico

PESCARA – Domenica 12 gennaio 2020 giornata di orientamente al liceo classico Gabriele D’Annunzio. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 infatti saranno presentati i percorsi formativi del liceo classico.

Sarà presente anche l’Ipssar Marchitelli di Villa Santa Maria con la sua offerta formativa. In occasione di questo Open Day ci sarà anche la degustazione di piatti preparati dagli chef e dagli alunni dell’Alberghiero di Villa Santa Maria, in un evento tra “cultura, arte e sapori”.

Ecco la nota sulla pagina Facebook del Liceo della Dirigente Scolastica Dott.ssa Donatella D’Amico:

“Al Liceo Classico “Gabriele D’Annunzio” di Pescara evento unico nella Regione Abruzzo, Progetto PADIS che vede per la prima volta la collaborazione in rete di due prestigiose Istituzioni Scolastiche ubicate in due differenti Province della Regione Abruzzo. Il sapere incontra il sapore … così inizia la nostra giornata di Open Day. PADIS acronimo di Progetto Abruzzo didattico Internazionale Scolastico Open Day “Una Perla di Orientamento”

Domenica 12 gennaio 2020 si svolgerà una giornata eccezionale nella sua ricchezza, perché presenterà un orientamento nell’orientamento. Come nell’ ostrica la perla é presente all’interno della conchiglia, cosi, domani nel Liceo Classico Gabriele D’Annunzio di Pescara, durante l’orientamento dedicato alla presentazione dei percorsi formativi del Liceo Classico, sarà presente anche L’ I.P.S.S.A.R Marchitelli di Villa Santa Maria con la sua “Saporita” Offerta Formativa… Una vera perla preziosa! Vi aspettiamo numerosi per una meravigliosa giornata di Orientamento che si svolgerà anche con la degustazione dei mitici piatti preparati dagli Chef e alunni dell’ I.P.S.S.A.R Marchitelli di Villa Santa Maria. Orientamento a cura delle referenti responsabili Assunta Di Basilico e Nina Di Donato con la collaborazione di tutti i Docenti e gli alunni del Liceo Classico”.