Open Day dell’Istituto Argoli di Tagliacozzo il 15 gennaio

TAGLIACOZZO – Dopo il successo del 4 dicembre, nella prima giornata di apertura ai ragazzi e alle loro famiglie impegnati con la scelta della scuola da frequentare il prossimo anno, torna un nuovo appuntamento in cui l’Istituto si apre al pubblico.

Domenica 15 gennaio, dalle 10 alle 13, un nuovo Open Day per mostrare i locali della scuola, spiegare le metodologie didattiche, illustrare progetti formativi e fornire indicazioni sugli sbocchi occupazionali.

L’Istituto Turistico è una realtà unica nel panorama marsicano: i giovani che la frequentano hanno l’opportunità di vivere una formazione molto articolata, capace di fornire competenze e abilità spendibili immediatamente in settori strategici del mondo del lavoro o dello studio universitario (Economia, Diritto, Scienze Bancarie, Ingegneria gestionale, Scienze del Turismo, Storia dell’Arte e dei Beni Culturali, Lingue e letterature straniere, Mediazione linguistica e interpretariato).

“Il quadro orario delle discipline – spiega la Dirigente Scolastica Clementina Cervale – è volto alla preparazione di figure professionali molto richieste, non solo nell’ambito delle strutture e dei servizi turistico-ricettivi, ma anche nei settori del commercio, del credito, delle assicurazioni, dell’industria, dei Beni artistici, culturali ed ambientali e di altri comparti della Pubblica Amministrazione”.

Ma non solo! Gli studenti dell’Istituto Turistico hanno la possibilità di vivere frequentemente esperienze internazionali con stage e programmi di mobilità all’estero: la scuola infatti è accreditata Erasmus Plus 2021-2027 ed è stata tra le prime 25 istituzioni italiane ad aver raggiunto questo obiettivo, inoltre è partner dell’ITS Abruzzo Turismo e Cultura, organizza PON e progetti per il potenziamento delle competenze e lo sviluppo della socialità, è una scuola altamente inclusiva che si preoccupa del successo formativo dei propri studenti e rispetta lo stile di apprendimento di ciascuno.