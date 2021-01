Commemorazione delle vittime di Rigopiano il 18 gennaio a Chieti

CHIETI – Si svolgerà lunedì 18 gennaio alle ore 12 davanti al Monumento dedicato alle vittime di Rigopiano situato in via D’Aragona, un ricordo dei concittadini scomparsi nella tragedia dell’Hotel travolto dalla valanga quattro anni fa.

Un ricordo sentito e doveroso alle vite perse prematuramente, che si svolgerà con una partecipazione ristretta, in ottemperanza ai protocolli ministeriali legati all’emergenza covid.

“Sarà un tributo alla memoria di Dino Di Michelangelo e Marina Serraiocco – così il sindaco Diego Ferrara – che porgeremo insieme ad altre rappresentanze istituzionali e ai loro congiunti, a testimonianza della partecipazione della città di Chieti, dove Dino è cresciuto, a un percorso della memoria che è indispensabile per ricordarli, ma anche per fare da monito, affinché simili tragedie non si ripetano”.