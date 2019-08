Open Day Agua Academy 2019 a Pescara e Francavilla al Mare

Al via da settembre nuovi corsi di danze caraibiche dalla salsa cubana, on 2, Newyork style alla Bachata sensual e merengue

PESCARA – Open Day Agua Academy in programma nel mese di settembre nelle sue due sedi. Andiamo a vedere quali giorni sarà possibile visitare le due strutture per conoscere più da vicino il programma studiato per questa nuova stagione di danze. Il 12 settembre appuntamento presso DanceHall in Via Raiale, 118 a Pescara mentre il 13 settembre presso la New Step situata in Contrada Cetti Castagna, 3 a Francavilla al Mare. Questi incontri, a ingresso gratuito, si svolgeranno alle ore 21. Nel corso di questi due appuntamenti:

Lezione di passi base livello principiante.

Lezione di tecnica base con Body movement livello intermedio

Piccolo buffet di benvenuto

Le lezioni di danze caraibiche saranno tenute da Mattia e Annachiara allievi della Berardi Academy, gli insegnanti della Scuola. Le stesse verteranno su diversi stili di ballo dalla salsa cubana alla salsa on 2 e ancora Newyork style, Salsa shine, Bachata sensual e Merengue. Il cuore di tutto sarà il body moviment aspetto che caratterizza il Berardi Style.

Per info è possibile contattare Annachiara al 327.0239574 e Mattia al 3287909109.