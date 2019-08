“Vacanze per tutti” 2019 in Provincia di Teramo, bilancio positivo

Dal 5 al 13 Agosto 2019 un gruppo di 25 persone con disabilità fisiche, psichiche e relazionali, ha avuto l’opportunità di trascorrere giornate presso località montane e balneari

TERAMO – Nel mese di Agosto, per il decimo anno consecutivo, si è svolto in Provincia di Teramo il progetto “Vacanze per tutti”, gestito dalla Cooperativa “Nuovi Orizzonti Sociali”. Obiettivo dell’iniziativa è offrire un periodo di vacanze estive a ragazzi ed adulti con diverse abilità. Il progetto “Vacanze per tutti” è cresciuto dalla sua prima edizione del 2010 coinvolgendo un numero crescente di partecipanti e, di conseguenza, di Comuni coinvolti.

Ad oggi i Comuni sostenitori dell’iniziativa sono: Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, sostenuti dal Consorzio BIM Teramo-Consozio dei Comuni del Vomano e Tordino, e dalla Comunità Montana del Gran Sasso.

Dal 5 al 13 Agosto 2019 un gruppo di 25 persone con disabilità fisiche, psichiche e relazionali, ha avuto l’opportunità di trascorrere giornate presso località montane e balneari, il programma ha previsto altresì una giornata presso l’Acquapark Onda Blu di Tortoreto, una giornata presso la Fattoria sociale Rurabilandia di Atri, e una mattinata presso il Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso, con un pranzo di saluto in compagnia di amministratori e familiari presso il Lago di Corazzano in località Castel Castagna.

La realizzazione delle attività progettuali ha permesso di rispondere all’esigenza di fornire servizi ed opportunità di svago a persone con diverse abilità, in particolare in un periodo dell’anno, l’estate, in cui i servizi sono sospesi, fornendo al contempo sollievo alle famiglie.

Grazie al lavoro di un’equipe attenta alle esigenze di ciascun partecipante, è stato raggiunto l’obiettivo di offrire giornate di socializzazione e divertimento ad un’utenza che ha avuto così l’opportunità di vivere un momento di vacanza in autonomia rispetto al contesto familiare di appartenenza.

Il progetto ha riconfermato, per il decimo anno, il raggiungimento di ottimi risultati in termini di soddisfazione dei partecipanti, delle loro famiglie, e delle amministrazioni comunali coinvolte. Il successo del progetto è dimostrato dalla richiesta di nuovi Comuni, di anno in anno, ad essere coinvolti nell’iniziativa.