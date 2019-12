Onda d’innovazione, il bilancio del festival 2019

L’AQUILA – Si è conclusa domenica 22 dicembre la tre giorni che ha catalizzato l’attenzione di centinaia di aquilani che sono riusciti a ritagliarsi alcune ore, sottraendole alla frenesia del Natale, per partecipare a un format che, ancora una volta, ha dimostrato di saper incarnare i valori a cui si ispira: innovazione, creatività, idee, responsabilità e merito.

Ricordiamo che l’obiettivo di questo festival diffuso sul territorio è quello di costruire un percorso, articolato su più appuntamenti, spalmati nell’arco dell’anno, in grado di veicolare presso un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere meglio le opportunità e gli strumenti necessari per dare vita ai propri progetti imprenditoriali ed esistenziali.

Grande risalto è stato dato all’intento di dar vita a una ‘rete di spazi di lavoro condiviso’ a vantaggio dell’autoimprenditorialità; una rete in grado di coprire tutta la regione.

Questi spazi di coworking sono luoghi dove le persone si ritrovano per lavorare, sperimentare, imparare in una logica di condivisione e di contaminazione tra vita e lavoro, cliente e fornitore, imprenditore e apprendista; per questo meritano di essere considerati un “bene comune” da sostenere.

Particolarmente riuscita la formula del confronto ”old style”: Le parole del nostro tempo – welfare, sovranità e ricostruzione.

L’iniziativa è stata organizzata da L’Aquila che rinasce, assieme alla Presidenza del Consiglio Regionale, al Comune dell’Aquila, ai Giovani di Confindustria, a Startup L’Aquila, e con una costante collaborazione con tante associazioni come Mellon, Distretto88, Ludobus, Bambini di ieri e di oggi, Bandierai dei 4 Quarti, Dentro le Mura; una collaborazione che ha permesso di accompagnare la programmazione di Onda d’Innovazione con tanti laboratori, seminari e momenti ludico-ricreativi.