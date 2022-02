Omaggio a Rino Gaetano con il critico Michelangelo Iossa al Kursaal

Sabato 19 Febbraio, il critico Michelangelo Iossa sarà il protagonista del secondo appuntamento della Rassegna Culturale “Parole in circolo”

GIULIANOVA – Organizzata dall’Associazione culturale “Forum Artis” in collaborazione con la Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi” e con il Patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura, torna la rassegna “Parole in circolo”. Alle 18 di sabato 19 Febbraio, nella sala Kursaal, il noto critico musicale Michelangelo Iossa presenterà il suo libro, edito da Hoepli, “Rino Gaetano- Sotto un cielo sempre più blu”. Il volume, uscito nel 2021 in occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa del cantautore, intreccia racconti biografici e testimonianze. La serata, presentata dalla giornalista Alessandra Angelucci, curatrice della rassegna, sarà arricchita dalle note del musicista Osvaldo Bianchi, che coinvolgerà il pubblico con brani come “Ma il cielo è sempre più blu”, “Gianna”, “Mio fratello è figlio unico”, “Nuntereggae più”.