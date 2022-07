Omaggio a Pasolini e Flaiano al Festival “Il fiume e la memoria”

PESCARA – Dopo l’apertura affidata all’inaugurazione della mostra su Vittorio Gassman, nel centenario della sua nascita e lo spettacolo dedicato al capolavoro dannunziano del “Notturno” che ha visto protagonisti Paola Gassman e Milo Vallone, accompagnati dalla fisarmonica di Vincenzo de Ritis, il festival prosegue con “Nati il 5 Marzo…dialogo in farsesco tra Pasolini e Flaiano” interpretato da Umberto Marchesani (Pasolini) e Mario Massari (Flaiano).

“Siamo fieri di aver aperto il nostro festival – dichiara il direttore artistico Milo Vallone – con un omaggio a Vittorio Gassman, nell’anno del suo centenario della nascita. Non molte sono le iniziative dedicata all’importante ricorrenza di questo immenso artista. Noi da pescaresi, dobbiamo essergli anche riconoscenti perché fu uno dei primi a credere nella drammaturgia del nostro concittadino Ennio Flaiano. Non dimentichiamo che nell’esperienza del Teatro popolare, quando nei primi anni sessanta del secolo scorso, Gassman con un tendone portava il teatro nelle periferie, tra i tre testi che decise di produrre e mettere in scena c’era proprio “Un marziano a Roma” di Ennio Flaiano”.

La prima serata è poi proseguita con l’apprezzata messa in scena del “Notturno”, primo dei tre spettacoli direttamente prodotti dal festival.

Ed ora, sabato 23 luglio alle 21.15 sul palco di largo dei Frentani, è la volta di omaggiare direttamente il conterraneo Ennio Flaiano che nel cinquantenario della morte, in un’ipotesi concepita da Milo Vallone e curata nei testi assieme a Federica Vicino, incontrerà sul palco de “il Fiume e la Memoria”, Pier Paolo Pasolini, nel centesimo della nascita.

“Sollecitato – dichiara Milo Vallone – dall’assessore alla cultura Maria Rita Carota, nell’omaggiare Pasolini, mi divertiva l’idea di farlo accostando questi due grandi artisti e intellettuali italiani e farli incontrare per una sera. Il 5 marzo, evocato dal titolo dello spettacolo, è la loro data di nascita – conclude Vallone – ma non è come scopriremo durante lo spettacolo, il loro unico punto in comune”.

PROGRAMMA DEL 23 LUGLIO

Sabato 23 Luglio

Ore 21:15 – Centro Storico, Largo dei Frentani

“Nati il 5 marzo.” Recital/Spettacolo su Flaiano e Pasolini.

In occasione del 50esimo dalla morte del primo e del centenario della nascita del secondo.

Un’occasione di “dialogo” dei grandi artisti, mirabili osservatori della società, (accomunati, dalla medesima data di nascita: 5 marzo).

Con Mario Massari e Umberto Marchesani.

Testo a cura di Federica Vicino e Milo Vallone.

Produzione del Festival “il Fiume e la Memoria”.

Spettacolo in Anteprima nazionale.

Ingresso libero