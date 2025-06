Oltre 350 kg di rifiuti raccolti in Abruzzo nel weekend 5-8 giugno

REGIONE – Abruzzo protagonista attivo delle giornate Plastic Free dedicate all’Ambiente e agli Oceani. Dal 5 all’8 giugno, in occasione delle due ricorrenze internazionali, si sono svolti 10 appuntamenti su tutto il territorio regionale che hanno coinvolto cittadini, studenti e volontari in azioni concrete per la tutela dell’ambiente. Complessivamente sono stati raccolti 360 kg di rifiuti, a cui si aggiungono 2 kg di mozziconi di sigaretta, mentre 130 studenti hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dai referenti locali. 195 cittadine e cittadini, di tutte le età, hanno aderito ai clean up, contribuendo attivamente a liberare spiagge, aree verdi e spazi pubblici dai rifiuti abbandonati.

“Sono molto soddisfatto dell’azione di sensibilizzazione dei referenti Plastic Free abruzzesi che si impegnano per migliorare lo stato qualitativo dei nostri territori – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo – La risposta della cittadinanza, così come quella delle amministrazioni comunali, è stata significativa. Abbiamo lavorato in cooperazione e sinergia, dimostrando che un approccio condiviso è la chiave per costruire comunità più consapevoli e sostenibili”.

Le iniziative si sono svolte nei Comuni di Alba Adriatica, Torano Nuovo, Pescara, Nereto, San Salvo, Giulianova, Martinsicuro e Vasto, con momenti dedicati sia alla raccolta rifiuti che all’educazione ambientale, in particolare nelle scuole.

Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, ha coordinato oltre 100 appuntamenti in tutta Italia per celebrare queste importanti giornate internazionali. Anche in Abruzzo il messaggio è stato chiaro: ogni cittadino può fare la differenza. Basta un gesto, un’ora di tempo o la scelta di comportamenti più sostenibili per contribuire a proteggere la salute del nostro Pianeta. Per conoscere e partecipare ai prossimi appuntamenti è possibile consultare la sezione Eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it.