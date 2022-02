Ogan Pescara – Verdeazzurro Sassari: la presentazione del match

PESCARA – Un mese esatto. È l’intervallo di tempo che separa la Ogan Pescara dalla sua ultima gara nel campionato di Serie A2. Ora, finalmente, per i biancoazzurri è tornato il momento di scendere in campo. Messe da parte le difficoltà legate alla serie di positività al Covid-19, martedì, a partire dalle ore 20:00, la formazione allenata da Michele Mastrangelo sarà di scena al Pala Giovanni Paolo II per affrontare il Verdeazzurro Sassari per il recupero della 16^ giornata di regular season.

Sfida non semplice per gli adriatici: i sardi occupano il quarto posto, hanno aggiancato Teramo a 21 punti – abruzzesi comunque con una partita in meno – e non perdono dallo scorso 18 dicembre.

Pescara ha superato una fase non semplice. Le positività hanno ridotto all’osso l’organico nelle settimane scorse, ma il periodo più recente ha comunque permesso di riprendere a lavorare con continuità. Alle assenze di Alessandro Loporcaro e Alessandro Sabatini farà da contraltare il gradito ritorno di Simone Pellegrini, classe ’95 rientrato da Parma e che garantirà una importante rotazione sulla linea dei terzini.

“È vero, abbiamo attraverso un momento non facile, ma che, va detto, ha colpito un po’ tutte le squadre”, dice il tecnico Michele Mastrangelo. “Abbiamo trascorso tre settimane con un roster molto risicato, ma dobbiamo focalizzarci sui nostri obiettivi, sul guardare avanti e soprattutto sulla voglia di ritrovare la vittoria. Affrontiamo un Sassari in forma, con giocatori interessanti e che ha ottenuto risultati importanti contro avversarie come Teramo o Follonica. Ma la mentalità della nostra squadra è quella giusta ed è volta, come ho detto, a guardare avanti. Ci rimetteremo in piedi: sono sicuro che tutto tornerà a girare al meglio”.

Il recupero tra Ogan Pescara e Sassari sarà diretto dalla coppia arbitrale Marcelli-Ramoul. Inizio alle ore 20:00 e ingresso libero al Pala Giovanni Paolo II (nel rispetto delle normative anti-Covid).