Ogan Pescara – Lions Handball Teramo: la presentazione del match

Primo match casalingo per la squadra biancazzurra che domenica 21 febbraio alle 18 sarà impegnata per la 3^ giornata del girone Abruzzo-Marche di Serie B

PESCARA – Un’altra prima volta. Stavolta quella in casa, al Pala Giovanni Paolo II. Domenica pomeriggio (ore 18:00) la Ogan Pescara scenderà in campo sul 40×20 adriatico per la 3^ giornata del girone Abruzzo-Marche di Serie B. Avversaria di turno: la giovane Lions Handball Teramo di Nicole Pastor.

L’esordio stagionale dei biancoazzurri è stato il migliore possibile col rotondo 29-18 in trasferta sul campo del Città Sant’Angelo. Difesa granitica e ottima prestazione di Valerio Tornincasa tra i pali sono state le chiavi di volta del successo pescarese, coi ragazzi di Michele Mastrangelo che andranno a caccia ora di altri due punti e dei necessari progressi anche nella fase d’attacco.

“A Città Sant’Angelo tornavamo a giocare insieme dopo lunghissimo tempo e naturalmente emozione e un pizzico di tensione non sono mancate”, dice il tecnico della Ogan. “Nel primo tempo abbiamo forse faticato oltremodo, anche se devo dire che in difesa siamo sempre stati concentrati e compatti. Ora ci aspetta Teramo, una squadra giovane e che fa della corsa e del ritmo alto la sua arma principale. Li abbiamo visti all’opera nelle prime due partite di campionato e sono certamente un’avversaria temibile da affrontare al massimo della concentrazione”.

Cali d’intensità vietati, dunque, anche perché i Lions teramani hanno fin qui perso solo di misura in casa dell’HC Pescara all’esordio (29-28), prima di archiviare la pratica Chieti col perentorio 40-29 di domenica scorsa. Pescara rinuncia agli indisponibili Simone Pellegrini, Ludovico Ferri e Luca Ciaccio. Tutti validi e arruolabili gli altri componenti del roster. Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara si gioca domenica alle ore 18:00.

La classifica attuale del Girone Abruzzo-Marche:

Lions Teramo 2, Ogan Pescara 2, Città Sant’Angelo 2, HC Pescara 2, Chieti 0