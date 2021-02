Don Celso Fermo – Futura Volley Teramo in diretta: dove vedere la partita

L’incontro è in programma sabato 20 febbraio alle 17.30 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook LG Impianti Futura Volley Teramo

FERMO – Anticipo del sabato per la LG Impianti Futura Volley Teramo, che fa visita alla Pallavolo Don Celso Fermo nella quinta giornata di Serie B2. La squadra di coach Jana Kruzikova, dopo il brillante 3-0 su Pescara 3, cerca conferme e lo fa puntando sulla grande reazione mostrata nelle ultime due settimane dopo il ko con l’Arabona Volley. In stagione, le biancorosse hanno raccolto due successi, un ko al tie-break e un 3-0 sfavorevole, trovando 7 punti che le piazzano momentaneamente al terzo posto.

L’ultima gara prima del giro di boa non è di quelle da sottovalutare. Ostica trasferta alla Palestra CONI di Fermo, contro una squadra che ha sì raccolto 3 punti sui 12 disponibili, ma che ha dimostrato di poter insidiare chiunque, soprattutto tra le mura amiche. Le marchigiane di coach Guidomassimo Postacchini, nell’ultima giornata, hanno perso 3-0 con l’Arabona, mostrandosi capaci anche di staccare di diversi punti le avversarie nel corso del match. Anche Fermo, come la Futura, è alla prima esperienza in B2 e l’affronta con un organico formato da un interessante mix di giovanissime e più esperte e con un progetto di cui già tutti parlano nel territorio.

La gara, diretta dagli arbitri Rosalba Santoniccolo E Valentina Battisti, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook LG Impianti Futura Volley Teramo dalle 17:30 di domani, sabato 19 febbraio.