Off The Wall, Michael Jackson tribute band in concerto a L’Arca

SPOLTORE – Questa sera, venerdì 30 agosto dalle 22 presso il Centro Commerciale L’Arca di Spoltore appuntamento con la tribute di Michael Jackson, Off The Wall. Ingresso gratuito al live che farà rivivere brani indimenticabili di questo artista come “Thriller”, “Beat it”, “Billie Jean”, “Bad”, “Man in the Mirror”, “The way you make me feel”, “Earth song” , “Smooth Criminal” e tanti altri.

Gli Off The Wall nascono dall’ incontro casuale, avvenuto nell’ aprile del 2010, tra Domenico Cirulli e Francesco Larovere di Cerignola (FG), con Vincenzo Lorusso di Atella (PZ). Durante un concerto a Barile (PZ) della band “Orbita”, Vincenzo, presente tra il pubblico, viene invitato a cantare un brano di Michael Jackson e tra i tre c’ è subito affiatamento. Dopo qualche mese i tre, insieme a Michele Giannasso e Sabino Giovine (entrambi di Cerignola) decidono di fondare gli OFF THE WALL, tribute band del grande Michael Jackson.

Durante le loro performance gli Off The Wall ripercorrono musicalmente e coreograficamente i più grandi successi del RE del pop. Nell’ Aprile del 2011 Sabino decide di lasciare gli Off The Wall rimanendo comunque a collaborare con il gruppo; prende il suo posto Iuri Perchinunno. Nel corso delle loro serate gli Off the Wall hanno avuto l’ onore di ospitare un grande violinista: il M° Gianni dell’ Ernia. Gli OFF THE WALL dal 2010 stanno portando il loro spettacolo nei club, locali e piazze di PUGLIA, BASILICATA, CAMPANIA, MOLISE, ABRUZZO E LAZIO.

MEMBRI DEL GRUPPO:

Vincenzo Lorusso: (voce, coreografie, costumi e programmazione sequencer)

Domenico Cirulli: (piano, tastiere e programmazione sequencer)

Donato Monterisi: (chitarra)

Iuri Perchinunno: (basso)

Vito Balzano: (batteria)