Rassegna “Cibo in spiaggia” a Voglia di Mare Montesilvano: ecco quando

Si tratta dell’ultimo appuntamento dei “Tipici da Spiaggia”, cultura del made in Italy sotto l’ombrellone dopo quelli nei mesi di giugno e luglio

PESCARA – Domani sabato 31 agosto, si conclude presso lo stabilimento “Voglia di Mare” di Montesilvano, l’iniziativa “Tipici da spiaggia” realizzata da Sib Confcommercio con il patrocinio del Ministero del turismo e dell’agricoltura, che ha visto in vari stabilimenti balneari, anche del litorale abruzzese, una parata di prodotti tipici per una libera degustazione riservata ai bagnanti e ai turisti. Ricordiamo che gli altri si sono tenuti il 29 giugno e 27 luglio.

Vino, pane, olio e non solo offerti nell’ora dell’aperitivo allo scopo di promuovere le eccellenze e le peculiarità enogastronomiche del territorio.

“L’iniziativa che ha riguardato alcuni stabilimenti balneari aderenti al SIB – ha spiegato il presidente regionale del sindacato balneatori Riccardo Padovano – ha avuto come obiettivo, quello di di promuovere la tradizione enogastronomica italiana e rafforzare il connubio fra turismo, cibo della nostra terra, facendo conoscere soprattutto ai turisti, i prodotti presentati dagli stessi agricoltori”.

Sarà così anche oggi con i prodotti naturali e biologici, esposti dagli aderenti alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). Per l’occasione sarà proposto anche un mini-corso di apicoltura, per far vedere come si produce il miele.

“Oggi i nostri stabilimenti balneari sono diventati i luoghi della socializzazione dove ci si incontra e si familiarizza e si fa amicizia, per cui, promuovere – spiega ancora Padovano – i prodotti della terra d’Abruzzo può rappresentare anche una occasione per far meglio conoscere le eccellenze del territorio e della nostra agricoltura”.

In occasione di “Tipici da spiaggia”, oggi verranno anche premiati i clienti storici dello stabilimento che frequentano ininterrottamente da 18 anni (famiglie Sferrella, Antonelli e Santilli). In Abruzzo gli stabilimenti balneari che hanno aderito sono “Voglia di Mare” e “La Conchiglia Azzurra” a Montesilvano; “La Capponcina” a Pescara; “Baia delle sirene”, “ElPareso” e “Nettuno” a Francavilla e “Stella del sud” a Casalbordino.