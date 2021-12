A L’Aquila il secondo incontro “Obiettivo Lavoro”: ecco quando

Il 9 dicembre l’incontro organizzato dall’On. Pezzopane per cercare di utilizzare Pnrr per lo sviluppo e la crescita per giovani e donne

L’AQUILA – “A L’Aquila e nel cratere dobbiamo giocarci l’occasione del Pnrr, anzi dobbiamo giocarci la sfida di un nostro Piano di ripresa e resilienza, un vero progetto strategico fatto insieme agli attori sociali del territorio, affinché i notevoli flussi finanziari derivanti da Europa e Stato vengano finalizzati all’attuazione di strumenti operativi e creatori di lavoro. Prima di tutto lavoro per le giovani generazioni cariche di talenti, per le donne e per la rioccupabilita’ di chi lo perde. Dopo il successo del primo incontro di lavoro sul Pnnr, ho organizzato questo secondo confronto, torniamo nello stesso luogo, l’Ance per la messa a terra delle risorse in arrivò. Ragioneremo con le imprese, le parti sociali, i comuni, le associazioni di come creare lavoro, anche alla luce di dati sull’occupazione assai negativi nella città e nel comprensorio aquilano. A discutere con noi, dopo la mia introduzione, interverranno Romano Benini, professore universitario, esperto di mercato del lavoro, dello staff operativo del Commissario Legnini per l’attuazione del Pnrr e autore televisivo su Rai 3 di vari format che si occupano di lavoro tra cui l’ultimo Okkupati in onda tutte le domeniche con successo. Inoltre interverranno Giovanni Lolli ex assessore attività produttive della Regione Abruzzo ed esperto di imprese, Il Prof Lelio Iapadre, Università dell’Aquila, Economista e coordinatore del progetto ‘Territori aperti’ per la promozione dei territori del cratere sismico, Alberto Bazzucchi ricercatore ed analista di dati, esperto di turismo e di economia del territorio. Inoltre saranno presenti rappresentanti di categorie sociali e sindacati, imprese, sindaci ed amministratori del territorio, università e formazione, e operatori del territorio. La partecipazione è aperta a chiunque fosse interessato“. Così la Deputata Dem Stefania Pezzopane ha presentato il secondo incontro di lavoro sul Pnrr, da lei organizzato per il 9 dicembre alle ore 17,30 presso la sede dell’Ance a L’Aquila.