Nutrire il Futuro 2.0: studenti protagonisti tra agricoltura e cucina in Abruzzo

VILLA SANTA MARIA – Il 16 dicembre 2025, all’IPSEOA “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria, si è svolto l’evento conclusivo del progetto “Nutrire il Futuro 2.0”, sostenuto dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara. L’iniziativa ha rappresentato un’esperienza unica di collaborazione tra l’Istituto Agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni e l’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, unendo per la prima volta formazione agricola e cultura enogastronomica.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti: i ragazzi dell’agrario hanno approfondito alcune eccellenze abruzzesi – dalla Ventricina del Vastese allo Zafferano dell’Aquila – analizzandone origine, filiera e qualità. Le loro ricerche sono poi diventate piatti grazie agli studenti dell’alberghiero, che hanno trasformato i prodotti in un pranzo interattivo capace di raccontare il territorio attraverso il cibo.

All’incontro hanno partecipato autorità e partner locali, tra cui il sindaco di Villa Santa Maria, rappresentanti della Camera di Commercio e della CIA Chieti-Pescara, che hanno sottolineato il valore strategico del progetto: un investimento sui giovani, sulle competenze e sulla valorizzazione delle scuole delle aree interne.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio riconoscimento UNESCO della cultura alimentare italiana, che celebra non solo la cucina ma l’intero sistema produttivo fatto di territori, tradizioni e saperi.