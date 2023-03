“Nureyev – The White Crow”, film in programma a Giulianova

Martedì 21 marzo, alle 21.30, al Kursaal terzo appuntamento con “Marzo d’ Essai” con il film “Nureyev-The White Crow”. Ingresso libero

GIULIANOVA – Molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, il film in programma per martedì prossimo, 21 marzo, alle 21.30, al Kursaal. ” Nureyev- The White Crow”, produzione anglo- francese del 2019, è la terza proposta della rassegna cinematografica, patrocinata dal Comune di Giulianova, “Marzo d’Essai” . Diretto da Ralph Fiennes, il film racconta la vita di un mito della danza, Rudolf Nureyev, interpretato da Oleg Ivenko.

Chi conosce le sue eccezionali doti di ballerino classico, ignora forse i fatti, le scelte, le sfumature, nascoste in un’esistenza anticonformista e ribelle. Nureyev, prodigio della danza ed insieme campione nell’affermare l’intangibilità della libertà personale e dell’autonomia di pensiero. Il film di Fiennes colmerà, su Nureyev, molti dei comuni vuoti di conoscenza, restituendo un ritratto nitido e coinvolgente del “corvo bianco”, il più grande danzatore di tutti i tempi.

Ingresso libero. Prenotazione possibile ma non obbligatoria su https://www.ideasuoni.com/arena-giulianova-marzo-d-essai.html?idArena=14