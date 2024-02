A maggio 45 alunni accompagnati dai loro docenti navigheranno sul Mediterraneo partendo da Civitavecchia e arrivando a Barcellona

L’ITET, Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, stupisce ancora una volta per la specialità nell’organizzazione dei viaggi e della mobilità dei suoi studenti.

Dopo aver visitato la splendida Sicilia, lo scorso anno, per vivere l’esperienza del progetto “La nave della legalità”, quest’anno la destinazione sarà la magnifica città spagnola di Barcellona utilizzando, ancora una volta, un mezzo di trasporto affascinante qual è la nave.

Dal 7 all’11 maggio 2024, 45 alunni accompagnati dai loro docenti navigheranno sul Mediterraneo partendo da Civitavecchia e arrivando a Barcellona, a bordo di una nave della Grimaldi Lines.

Anche il viaggio si trasformerà in un’esperienza di apprendimento: con la guida dell’equipaggio di bordo e di partner esterni specializzati, gli studenti potranno svolgere attività formative PCTO durante la navigazione, che proseguiranno poi durante la permanenza a terra.

Le ore di alternanza Scuola Lavoro saranno svolte familiarizzando con il personale di bordo, conoscendo le apparecchiature, gli strumenti e i sistemi di controllo, con il conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione che prevedono l’obbligo di svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori.

Una volta approdati a terra, gli studenti scopriranno la Barcellona Gotica e quella Modernista, le meraviglie di Gaudí e di Miró, godranno di una città giovane e al passo con i tempi che offrirà e confermerà loro quanto è immenso il mondo di quella macchina ingegnosa che chiamiamo “turismo”.

L’ITET, dunque, si conferma quale scuola che ha a cuore la formazione globale e internazionale dei propri studenti, che li fa viaggiare in terra, in aria, in mare…verso il futuro.