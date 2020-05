Nuovo sito web per il Sindacato Giornalisti Abruzzesi: le novità

L’AQUILA – É online da oggi il nuovo sito del Sindacato Giornalisti Abruzzesi (www.sindacatogiornalistiabruzzesi.online). “Un restyling completo, con cui abbiamo migliorato grafica e leggibilità dei contenuti. Sarà possibile inoltre scaricare direttamente dal sito la modulistica per l’iscrizione. Una serie di link agli istituti di categoria consentirà inoltre di raggiungere con rapidità tutta la modulistica di servizio necessaria (dai rimborsi per le cure mediche, alla disoccupazione, all’iscrizione al Fondo complementare). Per migliorare i contatti, stiamo anche aggiornando il nostro database degli iscritti: vi preghiamo perciò di segnalarci eventuali cambi di residenza, di domicilio, o del vostro indirizzo di posta elettronica”. Riferisce in una nota il sindacato.

Per il momento l’ufficio resta chiuso al pubblico: per qualsiasi necessità è possibile chiamare il numero 085.9431130 oppure utilizzare l’indirizzo mail sindacatogiornalistiabruzzesi@gmail.com.