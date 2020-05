Giulianova, progetto “Paride”: cinque telecamere per la videosorveglianza

Il Sindaco assicura: “entro l’estate oltre cento telecamere dispiegate sul territorio, strumento fondamentale per rafforzare le misure per la tutela del patrimonio”

GIULIANOVA – Oggi sul territorio comunale di Giulianova sono iniziati i lavori di installazione delle prime cinque telecamere sulle quattordici complessive previste dal progetto provinciale denominato “Paride”. Il progetto, nato con l’obiettivo di efficientamento energetico e la messa a norma della pubblicazione illuminazione, ha previsto la fornitura di servizi aggiuntivi quali il servizio Totem e l’installazione di telecamere di ultima generazione che vanno ad integrare l’attuale sistema di videosorveglianza comunale, quest’ultimo collegato con le forze dell’ordine oltre che alla Polizia Municipale.

I lavori di installazione sono stati effettuati dalla ditta Di Silvestro Srl del Consorzio Paride per conto della società Hera Luce, sotto il coordinamento tecnologico e direzione lavori del Project Manager Gabriele Massimiani del Servizio comunale Sviluppo sistemi Informativi per la transizione digitale.

Le cinque telecamere installate vanno a coprire ulteriori zone centrali sensibili della città come, piazza Fosse Ardeatine, Via Nazario Sauro, piazza del Mare e il Lungomare Zara.

“Continueremo a sviluppare capillarmente la videosorveglianza sul territorio giuliese a supporto delle attività del Corpo di Polizia Municipale che sta operando in sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – l’impianto, infatti, costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare le misure per la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica nonché per il supporto nell’individuazione e identificazione dei responsabili di atti di vandalismo, danneggiamenti, furti, ed altro a danno del patrimonio pubblico locale”.

“Entro l’estate è prevista l’installazione di ulteriori telecamere ad alta definizione sul territorio – conclude il primo cittadino – attualmente non coperte, fino ad arrivare ad un dispiegamento di oltre 100”.

Nella foto dell’installazione delle prime telecamere in piazza Fosse Ardeatine.