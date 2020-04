Nuovo servizio telefonico per gli anziani a Teramo: ecco quale

TERAMO – Un prezioso e sensibile servizio sarà fornito sin da oggi in favore delle persone anziane dal Comune di Teramo. Grazie alla disponibilità di alcune cittadine che lo hanno proposto all’assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari il quale si è adoperato con tempestività per renderlo possibile, gli anziani che hanno bisogno di conversare o di non rimanere comunque soli, possono segnalare il desiderio di contatto; il COC segnalerà tale richiesta alle signore che si sono rese disponibili e che trascorreranno pertanto del tempo al telefono, conversando e intrattenendo gli interessati.

Il servizio, del tutto gratuito ovviamente, vede il COC impegnato appunto a creare il ponte tra le due parti e consentire pertanto la realizzazione di tale sensibilissima opera.

Le strutture ricettive che il Comune ha messo a disposizione di medici e personale sanitario che scelgono di non rientrare nelle proprie abitazioni in questo periodo, ospitano al momento già 6 professionisti. Ad essi si aggiunge un ulteriore fruitore, proveniente da fuori Teramo e rientrato nel territorio, ovviamente con tutte le autorizzazioni del caso, per porsi in autoquarantena.