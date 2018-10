Chieti, approvato il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale

Presidente Aceto “Un provvedimento importante frutto della buona politica”

CHIETI – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità dei presenti, del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.

È il commento del Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Liberato Aceto, a margine della seduta odierna di Consiglio Comunale.

«Dopo un lavoro ultradecennale, che ha coinvolto tre amministrazioni comunali e un numero considerevole di consiglieri nelle attività della Commissione “Statuto e Regolamento” – commenta il Presidente Aceto – oggi, finalmente, con senso di responsabilità e appartenenza, dopo un confronto sereno e costruttivo, tutti i consiglieri dell’Assise Civica hanno fanno si che ciò che è tra i massimi obiettivi di un Consiglio Comunale ovvero l’approvazione di un Regolamento per il funzionamento della politica cittadina, venisse approvato all’unanimità, senza distinzioni di appartenenze partitiche.

Il nuovo Regolamento, che recepisce i nuovi dettami in materia di legge, può essere annoverato sicuramente come esempio di “buona prassi politica” – evidenzia il Presidente –. A dimostrazione di ciò, infatti, va sottolineata la volontà, da parte di tutti, di eliminare l’articolo in cui veniva assegnato ai consiglieri comunali il gettone di presenza in caso di sedute andate deserte: un risparmio e una ottimizzazione dei costi dell’organo amministrativo di notevole portata.

Ringrazio, dunque, tutti i consiglieri comunali per l’unanimità con la quale hanno approvato questo importante provvedimento – prosegue il Presidente –. L’obiettivo di consegnare alle nuove generazioni uno strumento dalle salde radici democratiche è stato portato a termine grazie al frutto di tanti anni di esperienza amministrativa. L’auspicio è quello di poter contare sullo stesso metodo di lavoro per approvare altri importanti ordini del giorno, condividendo con lo stesso Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi questo nuovo regolamento».