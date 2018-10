Montesilvano, centro raccolta rifiuti via Inn: a quota 662 gli utenti registrati

Cilli: «Un successo crescente a soli due mesi e mezzo dall’apertura»

MONTESILVANO (PE) – Nel mese di settembre altri 243 utenti hanno scelto di portare rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche, potature, mobilia varia e olio vegetale nel Centro di raccolta rifiuti di via Inn, gestito per l’amministrazione comunale da Formula Ambiente e Sapi. Un numero più che consistente di cittadini, dunque, che utilizza il servizio offerto dal Comune: dal 14 luglio, giorno di apertura della struttura, gli utenti registrati sono 662 (sommando i dati di settembre a quelli precedenti che erano 419).

«La nostra idea di migliorare la gestione dei rifiuti sta funzionando e anche molto bene», sottolinea l’assessore all’Igiene urbana Paolo Cilli, «Quando la giunta guidata da Francesco Maragno si è insediata, la differenziata era appena al 18 per cento, ora siamo al 32,62% in tutto il territorio (dato del 30 settembre) con punte elevatissime, superiori al 75 per cento, a Montesilvano colle e nei quartieri al confine con Pescara.

Il successo del centro di raccolta di via Inn ci spinge ad accelerare i tempi per gli altri da realizzare a Montesilvano colle e il centro del riuso su via Nilo, dove i cittadini potranno consegnare materiali che, invece, possono essere utili per altri. Stiamo cambiando il volto della nostra città grazie, soprattutto, alla comprensione di tanti montesilvanesi che stanno trasformando le proprie abitudini. Possiamo far fruttare questa diversa mentalità per il rispetto dell’ambiente e, soprattutto, per lasciare ai nostri figli un territorio meno inquinato».

Al centro di raccolta, in via Inn, i residenti a Montesilvano possono conferire i propri rifiuti lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 16 alle 19 (nell’orario estivo) e dalle 15 alle 18 (nell’orario invernale). Resta possibile il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio. Per usufruirne, è necessario prendere un appuntamento telefonico contattando il numero verde 800195315, 085 8620460 per i cellulari.