Nuovo parco urbano nel centro storico a Manoppello: le caratteristiche

MANOPPELLO – Immerso in un luogo suggestivo, dotato di un’area giochi e di una zona riservata all’attività motoria, servito da un parcheggio su cui sarà sistemata una colonnina per la ricarica di mezzi elettrici, di servizio Wi-Fi e punti di ricarica per i dispositivi mobili sulle sedute; il nuovo parco urbano, che verrà realizzato in Piazza San Francesco e nella limitrofa area verde, sarà un ulteriore biglietto da visita per il caratteristico centro storico di Manoppello.

Con la recente approvazione in giunta del progetto esecutivo, si procederà in tempi brevi alla pubblicazione dell’avviso pubblico di gara per l’avvio dei lavori.

Il progetto del nuovo parco urbano redatto dall’architetto Francesco Giuseppe Iacovone sarà finanziato con fondi comunali per un importo complessivo di 300 mila euro ed interesserà un’area di circa 1200 metri quadrati.

“Sarà una zona d’incontro e di socialità, totalmente priva di barriere architettoniche, il nuovo parco urbano di Manoppello pensato non solo per bambini e ragazzi per cui sono stati previsti giochi inclusivi, ma un luogo di tutti. Nel progetto – hanno spiegato il primo cittadino Giorgio de Luca e il vicesindaco con delega alla valorizzazione del centro storico Melania Palmisano – sono previste anche un’area dedicata allo sport e al fitness leggero e, naturalmente, panchine ed altri arredi urbani”. Il verde pubblico esistente verrà sistemato ed arricchito con nuove piantumazioni e verrà anche riqualificata l’area di vegetazione nel tratto di terreno scosceso compreso tra l’area del futuro parco e la sottostante piazza Cipressi. “La realizzazione del parco – hanno aggiunto De Luca e Palmisano – sarà anche l’occasione per sistemare la pavimentazione ammalorata, a cui sarà associato un intervento di connessione tra piazza San Francesco e corso Santarelli, l’arteria principale del centro storico di Manoppello”.

Quanto ai dettagli di progetto, la porzione di superficie che ospiterà il nuovo parco urbano verrà divisa in due macro aeree: una dedicata alle attività ludiche inclusive, accessibili a tutti i bambini e un’altra destinata alle attività ginniche. L’area, studiata per favorire l’inclusività, priva di barriere architettoniche, potrà contare su un sistema di collegamento Wi-Fi, punti di ricarica per i dispositivi mobili e colonnina per la ricarica mezzi elettrici. È, inoltre, prevista la posa in opera di attrezzature e arredi rifiniti con una pavimentazione anti trauma in gomma colorata collegata al percorso pedonale del parco.

Redatto garantendo l’integrazione ed il pieno rispetto del paesaggio e di tutta l’area d’intervento, il progetto permetterà anche un ulteriore valorizzazione dell’ex chiesa di San Lorenzo, ex edificio di culto che insiste su piazza San Francesco ed è stato oggetto, negli anni passati, di un accurato intervento di restauro che oggi ospita una sala polifunzionale di grande pregio.