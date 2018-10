Nuovi Nati di giugno luglio e agosto nella Sala Consiliare

Allegrino: “Si rinnova la festa per il sì alla vita”. Illustrato anche il mese dell’affido

PESCARA – Sala consiliare gremita di genitori, bimbi e nonni, questa mattina, in occasione della cerimonia del “Benvenuto ai nuovi nati di giugno, luglio e agosto”, organizzata periodicamente dall’ Assessorato alle Politiche Sociali. Mamme, papà e nonni, visibilmente emozionati, hanno ricevuto in dono dall’ assessore Antonella Allegrino una valigetta connettente prodotti per l’infanzia, realizzata in collaborazione con Auchan Aeroporto, e un facsimile di carta d’identità dei nuovi cittadini.

“Vi faccio tanti auguri perché con la nascita di questi bambini avete rinnovato il vostro sì alla vita – ha affermato Antonella Allegrino salutando le famiglie – E’ una gioia conoscervi insieme ai vostri figli e spero che conserverete questo momento nel vostro album dei ricordi più belli”. La cerimonia è stata anche l’occasione per promuovere le iniziative previste dal Mese dell’Affido e dell’Accoglienza e l’importanza di questo istituto.

“Avete appena festeggiato una nascita, ma ci sono minori che non sono così fortunati come i vostri bambini perché si trovano in una condizione di difficoltà temporanea e hanno bisogno di essere aiutati – ha sottolineato – L’affido e l’affiancamento consentono di sostenerli in vari modi, anche insieme alla loro famiglia: possono essere accolti in casa a tempo pieno o solo in alcuni momenti della giornata o della settimana. Tutti possono affrontare questo percorso: nuclei familiari, coppie, singles e nonni.

E’ un gesto di grande solidarietà e altruismo che restituisce tanto amore”. I nuovi nati che hanno partecipato alla cerimonia sono:

Acciavatti Edoardo, Andrea Arienti, Leila Benammar, Lodovica Campana, Nathan Camplone, Leonardo Cantile, Giulio Caruso, Riccardo Cefaratti, Andrea Ranieri Chiatamone, Chiara Ciarrocchi, Riccardo D’Annunzio, Bryan De Luca, Adele De Sanctis, Aurora De Sanctis, Desireè Dell’Aquila, Gabriele Di Camillo, Raphael Di Corcia, Vittoria Di Francescantonio, Aurora Di Matteo, Beatrice Di Pasquale, Maxim Dvornik, Jahan Israt Faria, Francesco Fratini, Adele Giancristofaro, Ryan Gjorgia, Emwanta Osaeiga Testimon Igbinoba, Fatima Haram Javed, Olimpia Kadriu, Vaty Kounta, Adja Soukeye Kouroma, Adelaide Vittoria Maggiore, Patrick Marcaurelio, Chiara Marianella, Giuseppe Menganna, Edoardo Nicolini, Purity Okoro, Vittoria Olivastri, Giorgia Orsini, Karol Ottaviano Gomez, Carlotta Palombo, Alessandro Perla, Elena Petrini, Emilia Ranalli, Francesco Romano, Camilla Ruggieri, Ilenia Salvatore, Antonella Sanchez, Leonardo Maria Scampoli, Michael Spinelli, Jayden Sterlecchini Ramorez, William e Wisdom Ugiagbe.