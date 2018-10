CRI Pescara: assegnati i premi incentivo allo studio

PESCARA – Nella splendida cornice della sala consiliare del palazzo di città, gremita di persone ed autorità, sono stati 10 gli alunni della scuola primaria, 5 quelli della scuola secondaria di primo grado, 5 quelli della scuola secondaria di secondo grado che quest’anno hanno ricevuto il “premio incentivo allo studio” istituito dalla Croce Rossa Italiana di Pescara. A questi, si è unito uno studente della scuola “pineta Dannunziana” che ha ricevuto un premio speciale.

L’Avv. Fabio Nieddu, Presidente del Comitato CRI di Pescara, sottolinea come “il premio incentivo allo studio, sia forse una delle cose più importanti che da anni facciamo per la nostra Comunità, ed in particolare per i giovani.

Cosa c’è di più bello che donare a ragazzi meritevoli, ma provenienti da famiglie con difficoltà economiche, la speranza di un futuro diverso, di un futuro che passa attraverso la loro formazione e la loro cultura, l’unico vero tesoro personale che riempie l’uomo di dignità e di libertà?”

I premi sono stati elargiti a seguito di una valutazione da parte di una commissione appositamente istituita che ha valutato la carriera scolastica dei ragazzi e la loro condizione di necessità.