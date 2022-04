“Nuove strategie per la prevenzione del diabete”, convegno a Roseto

Sabato 9 aprile giornata per la prevenzione del diabete, screening gratuito nell’iniziativa organizzata dal Lions Club

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Nuove strategie per la prevenzione del diabete” è il titolo del convegno che si terrà sabato 9 aprile, a partire dalle ore 17.00, al Palazzo del Mare di Roseto. Organizzato dal Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano con il patrocinio del Comune, l’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco Mario Nugnes dell’assessore alle politiche sociali Francesco Luciani e del Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura.

“Il Diabete colpisce sempre più uomini, donne e bambini in tutto il mondo. Statisticamente una persona su 11 è diabetica ma, un diabetico su 2 non sa di esserlo e corre il rischio molto alto di sviluppare complicanze gravi”, dice il presidente del Club Fedele Di Domenicantonio, “È per questo che il Lions Club International ha scelto come propria missione la lotta a questa malattia proponendosi di sensibilizzare e informare la cittadinanza e di sottoporre più persone possibili allo screening del diabete di tipo2”.

La Società italiana di diabetologia stima che nel nostro paese ci siano circa 4 milioni di persone con diabete, a cui bisogna aggiungere un altro milione che ancora non sa di essere malato e altri 7 milioni di italiani in condizione di pre-diabete, vicini quindi alla completa manifestazione della malattia. Ogni anno il diabete provoca la morte di oltre 5 milioni di persone ed è l’ottava causa di mortalità nel mondo.

Il convegno sarà l’occasione per conoscere la nuova start up rosetana di Andrea De Cristofaro, che ha progettato il software Morphogram per la valutazione dei fattori di rischio. Tutti i presenti avranno la possibilità di effettuare lo screening gratuito per la misurazione della composizione corporea e la valutazione nutrizionale.

Tra i relatori del convegno anche Paolo De Cristofaro, direttore del centro specialistico della nutrizione di Castellalto, che parlerà di come far regredire il diabete, e Licia Petrella, dirigente medico della Cardiologia Asl di Teramo che illustrerà le complicanze cardiologiche del diabete.