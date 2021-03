Nuova segnaletica nel centro storico di Chieti: ecco dove

L’assessore Rispoli: “I cartelli indicano il percorso pedonale per arrivare prima al centro storico e rendere più sostenibile l’accesso in città”

CHIETI – Ultimata l’installazione dei cartelli indicanti il “Percorso pedonale per il centro storico” è che parte dal parcheggio di via Papa Giovanni XXIII e arriva fino a piazza Umberto I. Si tratta di 300 metri percorribili in 5 minuti che consentono anche un percorso di visita nel cuore del centro storico cittadino.

“Con la nuova segnaletica si è voluta rafforzare maggiormente la vocazione del multipiano di Via Papa Giovanni XXIII, quale parcheggio di scambio ideale per il raggiungimento del centro cittadino, sia utilizzando il BUS della Panoramica, sia percorrendo a piedi il breve tratto che conduce al centro storico – illustra l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli – I nuovi cartelli sono stati apposti in 3 punti strategici, all’inizio di via Armellini; all’inizio di Via De Petra; in corrispondenza della scalinata che conduce al vicoletto Madonna delle Grazie.

Una breve passeggiata, che attraversa il cuore del centro storico cittadino, un itinerario su cui è in corso una riqualificazione che lo trasformerà anche in una valida e sostenibile alternativa all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti nel centro storico, nonché alla scelta di percorrere sul bus la distanza fra il parcheggio e le piazze centrali.

Alternativa oggi possibile grazie alla nuova funzione di parcheggio di scambio che la struttura di via Papa Giovanni XXIII assolve, ospitando nella sua capienza anche gli stalli di piazza San Giustino, impraticabili per i lavori in corso. Funzione sostenibile che sarà potenziata anche con la localizzazione di una ciclostazione in loco per il noleggio di bici, che consentiranno di esaltare il sistema multimodale che stiamo cercando di promuovere anche all’interno della città”.