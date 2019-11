Nuova sede per il Sindacato Giornalisti Abruzzese: ecco dove

Ezio Cerasi: “Con questa operazione abbiamo infatti dimezzato il canone di locazione e limitato i costi delle utenze”

PESCARA – Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha ufficialmente aperto la nuova sede, a Pescara, in corso Umberto 55. Ha scelto di farlo, simbolicamente, convocando l’Assemblea regionale del Lavoro Autonomo, che ha eletto i propri rappresentanti negli organismi statutari della Fnsi. Un’attenzione a quella parte della professione, maggioritaria ma contrattualmente più debole, nei confronti della quale ora si vogliono concentrare nuove energie.

All’assemblea hanno partecipato, oltre a numerosi lavoratori autonomi, una quarantina di colleghi attivi e pensionati e il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa, Raffaele Lorusso.

“L’intera professione – ha detto Lorusso – vive una condizione difficile, che naturalmente si accentua sui lavoratori meno garantiti. Da questo punto di vista sarà fondamentale riprendere l’interlocuzione con l’esecutivo sulla definizioni dei criteri per l’applicazione del cosiddetto equo compenso, anche se al momento non c’è ancora una data per il confronto”.

Il trasferimento degli uffici in corso Umberto fa tornare il Sindacato dei giornalisti nel cuore della città, in una zona facilmente raggiungibile, sia in auto che con i mezzi pubblici, anche da chi non vive a Pescara: “Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi per il nostro mandato – ha sottolineato il segretario Sga, Ezio Cerasi – nell’ottica di un complessivo risanamento del bilancio dell’associazione. Con questa operazione abbiamo infatti dimezzato il canone di locazione e limitato i costi delle utenze. Questo, unitamente ad altri accorgimenti, ci consentirà di riportare il bilancio in sicurezza nell’arco di pochi anni”.