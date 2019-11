Stage per attori con il regista Horacio Czertok a Popoli

Dal 18 al 20 dicembre lo stage che si rivolge ad un massimo di 12 partecipanti che nello spazio di tre giorni potranno realizzare una intensa esperienza di apprendimento

POPOLI – Sarà un incontro importante quello che dal 18 al 20 Dicembre vedrà protagonista il regista e attore di origini argentine Horacio Czertok, dal 1976 in Italia, precisamente a Ferrara dove con Cora Herrendorf ha fondato il Teatro Nucleo, precisa prosecuzione dell’esperienza della Comuna Baires e Comuna Nucleo, gruppo costretto all’esilio in Europa in conseguenza del golpe militare in Argentina.

E con il Teatro Nucleo Czertok costruisce spettacoli di rara intensità drammaturgica ed attoriale, prediligendo spazi al chiuso che consentissero una relazione più diretta con lo spettatore e i grandi spazi all’aperto alla ricerca di un teatro popolare e immediato. Spettacoli con i quali ha effettuato tournè in diverse parti del mondo.

Al centro del suo lavoro registico e pedagogico una metodologia che a partire dai grandi insegnamenti di Stanislawsky si è sviluppata ed affermata in modo del tutto personale e con risultati eccellenti sotto gli aspetti dello sviluppo dell’arte dell’attore. Autore di volumi dediti alla metodologia e all’esperienza di lavoro teatrale accumulata in oltre 45 anni di attività, il regista argentino ha al suo attivo anche diverse esperienze legate al sociale, tra queste laboratori e spettacoli nelle carceri.

A Popoli, nell’ambito della seconda edizione del Festival Il Teatro della Città, il cui programma sarà reso noto a giorni, Czertok terrà uno Stage sul lavoro dell’attore aperto ad un massimo di 12 partecipanti che nello spazio di tre giorni potranno realizzare una intensa esperienza di apprendimento con un Maestro della scena teatrale internazionale. Gli interessati potranno richiedere informazioni e modalità di partecipazione a mezzo WhatsApp al 3331107187. Le richieste di partecipazione scadono il 30 Novembre.