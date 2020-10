Nuova scuola dell’infanzia di Colleatterrato, rescisso contratto con l’ATI

TERAMO – Il Comune di Teramo ha rescisso il contratto con l’Associazione Temporanea di Imprese che si era aggiudicato l’appalto dei lavori per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Colleatterrato. Una decisione sofferta, maturata dopo aver constatato l’impossibilità di proseguire nel rapporto.

Le difficoltà che hanno portato alla risoluzione, come annunciato più volte nei mesi passati, hanno guidato gli amministratori verso una decisione che è parsa doverosa, nell’interesse di tutte le parti in causa, dopo aver constatato la reale impossibilità di continuare congiuntamente e poter restituire il prima possibile la scuola alla comunità.

Diversi sono stati i tentativi condotti per evitare tale esito ma si è dovuta assodare la concreta impossibilità di una soluzione diversa, anche per via delle situazioni che si sono progressivamente determinate.

Sulla decisione dell’amministrazione e sulle difficoltà di riportare la relazione committente/aggiudicatario in un binario di reciproca soddisfazione, hanno sicuramente pesato le errate impostazioni iniziali della procedura, ereditate dall’attuale amministrazione.

L’obiettivo che ha mosso e muove l’amministrazione è di completare l’opera nel più breve tempo possibile e assicurare alla comunità una realizzazione tanto attesa e preziosa, dando a questo punto una accelerazione all’intera procedura.