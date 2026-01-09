Nuoto, presentato il 3° Meeting Nazionale “Città di Lanciano”

LANCIANO – La Regione Abruzzo rinnova il proprio impegno a favore dei grandi eventi sportivi e annuncia il sostegno al 3° Meeting Nazionale di Nuoto “Città di Lanciano”, in programma dal 16 al 18 gennaio. L’evento, ormai punto di riferimento del nuoto italiano, è stato presentato ufficialmente a Pescara alla presenza dell’assessore allo Sport Mario Quaglieri, del consigliere regionale Nicola Campitelli, del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e del presidente del Lanciano Sport Center Franco D’Intino.

Un evento di alto livello che valorizza l’Abruzzo

Secondo l’assessore Quaglieri, il Meeting rappresenta «un appuntamento di altissimo livello tecnico e organizzativo», capace di attirare atleti di fama nazionale e internazionale e di portare l’Abruzzo al centro del panorama natatorio italiano. La Regione conferma così la volontà di investire nello sport come strumento di crescita, inclusione, salute e sviluppo turistico, contribuendo anche alla destagionalizzazione delle presenze.

Il consigliere Campitelli ha sottolineato come manifestazioni di questo tipo siano il risultato della collaborazione tra enti locali, federazioni sportive e istituzioni regionali, una sinergia che genera ricadute concrete sul territorio.

Programma del Meeting: tavola rotonda e gare con 400 atleti

L’evento, organizzato dal Lanciano Sport Center con la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto e il patrocinio del Comune di Lanciano e della Regione Abruzzo, si aprirà venerdì 16 gennaio con una tavola rotonda al Teatro “Fedele Fenaroli”, dedicata ai valori dello sport, dell’allenamento e della salute.

Il cuore della manifestazione saranno le gare del 17 e 18 gennaio, che vedranno in vasca circa 400 atleti provenienti da 23 società italiane. Attesi numerosi protagonisti del nuoto azzurro, tra cui i capitani della nazionale Lorenzo Zazzeri e Silvia Di Pietro, a conferma del prestigio dell’evento e della sua attenzione all’inclusione.

Nuoto paralimpico e ospiti d’eccezione

Grande spazio anche al nuoto paralimpico, con la partecipazione dei plurimedagliati Ilenia Colanero e Luca Da Prato. Presenti inoltre due icone dello sport italiano: il due volte campione olimpico di nuoto Domenico Fioravanti e l’oro olimpico nel bob Antonio Tartaglia.

Abruzzo terra di sport e grandi eventi

«La Regione continuerà a sostenere eventi che uniscono sport, cultura e istituzioni» – ha concluso Quaglieri – «rafforzando l’immagine dell’Abruzzo come terra di sport e grandi appuntamenti nazionali».