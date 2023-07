“Nu pustino all’inferno”, in scena per I Cantieri dell’Immaginario

L’AQUILA – Per I Cantieri dell’Immaginario, la rassegna estiva del Comune dell’Aquila, il Teatro Stabile d’Abruzzo propone giovedì 6 luglio 2023, alle 19.00, nell’Auditorium del Parco, Nu pustino all’inferno di Giuseppe Pace con Fortunato Capulli, Elio Colabianchi, Aurelia D’Andrea, Venere Di Berardino, Franco Esquilino, Paola Giamberardini, Ida Iuliano, Concetta Liberatore, Carlo Manzi, Carmen Melchiorre, Annamaria Michetti, Giulio Musciano, Giuseppe Pace, Rita Panza, Serenella Petricone, Patrizia Vespaziani, Angelo Zara, regia Elio Colabianchi.

Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo con il Centro Sociale Torrione San Francesco “Italo Iuliano” che ha come fine istituzionale la lotta all’emarginazione e la solitudine degli anziani attraverso la realizzazione, senza fini di lucro, di occasioni di incontro e di iniziative che li vedano destinatari e protagonisti.

Questa la trama. In procinto del pensionamento, stressato dalla moglie che non accetta l’idea di averlo sempre in casa a causa del disordine che crea, il postino si ritrova, per punizione divina, all’inferno destinato a portare la posta per 2000 anni. Nel suo giro dantesco incontrerà Dante Alighieri, Eva, Caino, Paolo e Francesca, Otello e Desdemona, Garibaldi, Cavour, Marcantonio e Cleopatra, Raffaella Carrà, Sharon Stone e tanti altri. Solo alla fine si saprà che il postino…

I biglietti si acquistano all’Info Point in Piazza Battaglione Alpini o tramite la piattaforma di biglietteria elettronica CiaoTickets, all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/nu-pustino-allinferno-laquila

I biglietti non sono rimborsabili. All’ Auditorium del Parco il posto non è assegnato.