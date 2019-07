Dodici i film in uscita il 18 luglio. Tra questi: Alla corte di Ruth, Di tutti i colori, il mangiatore di pietre. Trame e trailers

Documentari, sociali, commedie, drammatici, biografici : sono i nuovi film in uscita il 18 luglio. É una settimana calda quella che ci attende nelle sale cinematografiche, perchè sono ben dodici le novità. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila



Cominciamo con Alla corte di Ruth, il documentario sull’ottantacinquenne Ruth Bader Ginsburg, che è stata la seconda donna ad essere nominata membro della Corte Suprema degli Stati Uniti e che oggi è ancora fortemente attiva nella difesa dei diritti delle donne.

Arriva nelle sale Baby gang, il fim di Stefano Calvagna isoirato ai temi della prostituzione e della criminalità. Nella periferia romana, un gruppo di violenti sedicenni tenta di far soldi con azioni criminali, incrociando il proprio destino con quello di normalissimi coetanei non attratti dai loro stessi disvalori.

Birba – Micio combinaguai è la storia di un gattino che fugge dal grattacielo in cui vive con il padre Oscar per avventurarsi alla ricerca della mitica Miciolandia. Per ritrovarlo sano e salvo, il genitore affronta i propri spettri interiori con l’aiuto di un pappagallo.

Di tutti i colori è una commedia che vede la partecipazione di Nino Frassica e Giancarlo Giannini. Giorgio è bel ragazzo bugiardo, talmente bugiardo che arriva persino a fingersi gay e diventare “Giorgy” per trovare un lavoro all’interno di una casa di moda! Olga invece è una bella ragazza russa, arrivata in Italia per lavorare in quella stessa maison come vice presidente. Giorgio, vittima delle sue stesse bugie, per conquistare il cuore di Olga, sarà costretto a diventare per la prima volta una persona sincera.

Edison – L’uomo che illuminò il mondo racconta la storia dell’epica e spietata competizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan, Thomas Alva Edison abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma George Westinghouse, aiutato da Nikola Tesla, riuscì ad individuare alcuni pesanti difetti nel sistema a corrente continua di Edison. Scatenando una vera “guerra della corrente”, Westinghouse e Tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa.

Il mangiatore di pietre, diretto da Nicola Bellucci, è ambientato in Piemonte, in una valle ai confini con la Francia. Qui Cesare, ex trafficante di esseri umani, trova il cadavere del nipote Fausto in una remota valle del Piemonte. Alla ricerca dell’assassino, l’uomo si trova a trasbordare illegalmente rifugiati in Svizzera.

Cosa avranno in comune tra di loro la città di Napoli, il silenzioso entroterra cilentano, un antico edificio ristrutturato, le tradizioni della Campania e la dieta mediterranea? Per scoprirlo, basta scegliere Passpartù – Operaione Doppiozero, una commedia fatta di amore, amicizia e grandi sogni.

In Raccolto amaro Yuri, il giovane contadino che si trasferisce a Kiev per studiare arte. Diventa però un prigioniero politico e quindi rischia tutto per riunirsi con sua moglie.

In Serenity – L’isola dell’inganno, Baker Dill, capitano di una barca da pesca dalla vita pacifica, viene contattato dalla ex moglie, che gli chiede di uccidere il suo attuale, e violento, marito. L’uomo deve tornare ad affrontare il proprio misterioso



Una giovane e introversa ragazza di Long Island incontra un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate Kitchen. Camille diventerà presto un membro del gruppo, litigherà con la madre e si innamorerà di un misterioso skater, scoprendo che una relazione con lui sarà più complicata da gestire di un’acrobazia con la tavola.

The deep, diretto da Baltasar Kormákur, è ambientato in una notte del 1984, racconta l’incredibile storia di un uomo sopravvissuto a un terribile incidente in barca nel mare islandese.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Vita di Maria Capasso. Maria, per mantenere la famiglia a fonte della grave malattia che ha colpito il marito, inizia a lavorare per il ricco Gennaro, che, convintola a trafficare droga, la trascina in un vortice criminale.