“Notturno d’Autore” e “Conversazione su Flaiano”, due eventi a L’Aquila

L’AQUILA – Un fine settimana ricco di eventi nei meravigliosi borghi del versante aquilano per la rassegna “I Borghi e la Memoria II edizione” organizzata e curata dal T.R.A. Teatri Riuniti d’Abruzzo. Domani 20 agosto dalle 21.00 “Notturno d’Autore”, il più apprezzato e acclamato format di teatro itinerante, torna per la sua 13° edizione nel meraviglioso borgo di Santo Stefano di Sessanio. Ad accompagnare gli spettatori in un viaggio intimo e suggestivo ci saranno: Daniela Barra, Sandro Calabrese, Luigi Pisani, Federica Stefanelli, Antonia Renzella.

Quest’ultima sempre domani 20 agosto alle 18.00 sarà impegnata anche nell’incontro “Frasario Essenziale per passare inosservati in societá – Conversazione su Ennio Flaiano” a cinquant’anni della morte dell’autore abruzzese, a cura di Aldo e Jacopo Maccariello, introduzione di Giorgio Manganelli nella Biblioteca di Calascio, il progetto è in collaborazione con i Teatri Riuniti d’Abruzzo. Ma non è tutto. Per gli amanti della buona musica alle 21.30 a Castel del Monte, in Piazza XX Settembre, i “Ci Manna Rino” omaggeranno il grande Rino Gaetano. Domenica 21 agosto alle 21.30 a Caporciano i “Crazy Stompin’Club” ci catapulteranno indietro nel tempo a suon di swing.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, per il Notturno d’Autore è consigliata la prenotazione.