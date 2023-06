Notturna Pennese 2023: i risultati della gara podistica

PENNE – Ancora una volta l’interesse e l’entusiasmo dimostrato dagli atleti hanno ancora una volta messo in evidenza la validità e la storicità della Notturna Pennese, classica immancabile del podismo abruzzese ed extraregionale in seno al Corrilabruzzo UISP. Gli atleti stranieri hanno messo il timbro alla 38°edizione: dal Burundi arriva il vincitore Patrik Nimbuona (Virtus VII Miglio Settimello) con l’incredibile tempo di 22’57” realizzato in 9 chilometri coprendo tre giri cittadini a una media a chilometro di 2’52”. A completare il podio ci hanno pensato il keniano Kimeli Kisorio (Libertas Orvieto – 24’39”) e il “sempreverde” Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini – 26’03”). Più che buone le performances di Alessio Bisogno e di Francesco Cacciatore, entrambi della Passologico, che si sono attestati al quarto e al quinto posto assoluto. Altro dominio straniero tra le donne con la keniana Kerage Kerubo (Acsi Campidoglio Palatino) prima in 27’31”, seconda piazza per Laura Di Marco (Assoindustria Sport PD – 31’53”) e terza posizione per Marzia Keller (Purosangue Athletic Clubs – 32’39”).

