Notturna Atriana: il programma 2022 della gara podistica

ATRI – Passano i giorni e cresce allo stesso tempo il fermento in casa Hat Atri-Polisportiva Gaetano Pallini per preparare minuziosamente la ventesima edizione della Notturna Atriana che rientra nei circuiti Corrilabruzzo Uisp e Piceni&Pretuzi.

Un nobile traguardo che ha la sua celebrazione venerdì 19 agosto ad Atri per rendere merito a tutta l’organizzazione ed omaggiare due personaggi che hanno dato impulso all’attività e alla crescita del sodalizio ciclistico-podistico atriano: Claudio Baldini e il dottor Gaetano Pallini.

“La notturna Atriana è cresciuta per quanto riguarda l’impegno profuso nell’organizzazione affinchè tutti possano godere nel miglior modo possibile la spettacolarità della corsa tra le viuzze nel centro storico. Oltre al sostegno istituzionale del comune di Atri e degli sponsor, confidiamo in una calorosa cornice di pubblico affinché tutto si svolga per il meglio” dichiara Errico Antonelli a nome di tutta l’Hat Atri-Polisportiva Gaetano Pallini.

Con partenza alle 20:30 in piazza Duchi d’Acquaviva, la gara competitiva misura 9 chilometri con 150 metri di dislivello, circuito cittadino collinare di tre giri, chiuso al traffico e con ristori collocati ogni 3 chilometri (area smaltimento rifiuti entro 500 metri dal punto ristoro). Per i meno allenati c’è la non competitiva che è mancata nel programma dello scorso anno a causa delle restrizioni anti Covid.

Dopo il trasloco in via eccezionale nella villa comunale lo scorso anno, le gare giovanili (il via alle 18:30) ritornano a disputarsi in piazza Duchi d’Acquaviva su diverse distanze: 100 metri da 0 a 5 anni, 200 metri per 6-7 anni, 400 metri per 8-9 anni, 600 metri per 10-11 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 1500 metri per 14-15 anni.

La quota di adesione é di 8 euro per la competitiva e di 5 euro per la non competitiva: c’è tempo per formalizzare l’iscrizione fino alle 13:00 del 18 agosto. su www.timingrun.it o inviando una e-mail a timingrun@gmail.com, info iscrizioni 3930440107. La quota per le gare giovanili é di 3 euro. In caso di mancata partecipazione, non verra rimborsata la quota d’iscrizione gia versata. Ogni 10 atleti iscritti paganti, appartenenti alla stessa societa, un pettorale sara in omaggio (11°).

ll pagamento delle iscrizioni può essere effettuato il giorno dell’evento oppure tramite bonifico bancario, sull’IBAN 1T25 M070 8676 7500 0000 0012 596, intestato a ASD HAT Atri Polisportiva “Gaetano Pallini”, riportando nella causale il nome della societa ed il numero di atleti iscritti alla gara (es.: “nome dell’associazione/societa – n°12 atleti”).