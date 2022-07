Notte di San Lorenzo e mercatino dei bimbi ad agosto 2022

MONTESILVANO – Tanto pubblico ieri sera al Mercatino dei Bambini nell’Isola dei Bambini al Paladean Martin di Montesilvano, ma anche tanti “affari” dei piccoli commercianti che ieri sera hanno partecipato all’ultimo appuntamento del mese di luglio 2022. Una serata che ha visto anche la presenza della ASD SKATING ACADEMY delle sorelle Stella e Angela Cantelli che hanno presentato “Pattinando sotto le Stelle” una dimostrazione delle varie categorie che hanno “danzato e ballato sui loro pattini a rotelle” creando un’atmosfera magica. Tra le varie ragazze si è esibita anche la campionessa italiana della Skating Academy.

Una targa ricordo della serata è stata consegnata dall’Assessore agli Eventi e al Turismo Debora COMARDI alle sorelle Cantelli.

Prossimi appuntamenti del Mercatino dei Bambini il 5, 12, 19 e 26 agosto sempre dalle ore 19 al Palacongressi Dean Martin. dove i bambini, accompagnati obbligatoriamente da un genitore che dovrà sottoscrivere un apposito modulo di iscrizione e il regolamento di partecipazione, riceverà un numero che corrisponderà al posto assegnato dove si alterneranno le “vendite o scambi di giocattoli non utilizzati, peluches, giornalini, carte dei personaggi delle varie serie, biciclette ecc. Ad ogni bambino/commerciante l’organizzazione ha riservato una tavola due sgabelli e una sedie che troverà già posizionato nell’area mercatini e che non dovranno essere spostati per motivi si sicurezza ed igiene.

Inoltre, dal prossimo venerdi si potrà prenotare la partecipazione gratuita dei bambini alla “Notte di San Lorenzo” il 10 agosto e per “Bimbi…in Bici” il 21 agosto. Per info al n. wzap 3733001667 o alla mail amaremontesilvano@libero.it