Giulianova, salita Monte Grappa: ripristinato servizio di osservazione

GIULIANOVA – Con l’inizio del mese di agosto, tornerà attivo, lungo la salita Monte Grappa, il servizio notturno di osservazione. L’iniziativa è dell’ Amministrazione comunale, che si avvarrà del corpo volontario “Città sicura”, operativo tutti i giorni dalle 20.30 alle 24.30.

“Dopo aver ripristinato l’illuminazione su tutto il tracciato – spiega il consigliere comunale con delega alla sicurezza Matteo Carpineta – la maggioranza ha inteso rendere più sicuro, dunque pienamente fruibile, la salita Monte Grappa. Si tratta di un percorso circondato da vegetazione e con molti anfratti. Specie d’estate, è praticato da tantissimi, che preferiscono raggiungere il centro storico, magari per partecipare a manifestazioni ed eventi. La presenza dei volontari di “Città sicura” sarà discreta: più che di “sorveglianza”, preferiamo non a caso parlare di “osservazione”, un’osservazione attenta e continuata che speriamo serva da deterrente per i malintenzionati, a tutela della serenità e dell’incolumità delle persone, specie di donne, anziani e bambini”.