Appuntamento al 30 luglio per una serata in cui il tango verrà celebrato nella sua veste moderna ed in quella tradizionale

LANCIANO – Sabato 30 luglio la piazza d’armi delle Torri Montanare di Lanciano ospiterà un grande evento dedicato al Tango argentino. L’Associazione Musart, presieduta da Matteo Benedetti, organizza insieme all’Orchestra Sinfonica Tosti “La notte della milonga”. Una serata in cui il tango verrà celebrato nella sua veste moderna ed in quella tradizionale – il tango che si ascolta e quello che si balla.

Da decenni ormai il tango ha affascinato generazioni di ballerini per la sensualità delle sue movenze, per l’eleganza dei gesti, per la malinconia che avvolge le figure. “Il pensiero triste che si balla” intriga gli animi che nella ricerca di un perché intraprendono il cammino dei primi passi. Ed essi vengono avvolti dalla passione e dalla profondità che questa danza cela.

Sul palcoscenico delle Torri si susseguiranno prima l’Orchestra Sinfonica Tosti diretta da Paolo Angelucci e con Sarah Rulli solista al flauto, con un concerto dedicato alle musiche di Piazzolla sulle quali danzeranno i ballerini ospiti Michele Anton D e Giusy de Berardinis della TeAtelier di Chieti, e poi sarà la volta di tutti coloro che vorranno danzare, con l’apertura della milonga.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lanciano ed è inserito nel cartellone estivo della città.

Un appuntamento imperdibile per la cultura e la musica.

I biglietti (posto unico non numerato 10 euro, gratis under 18) sono in vendita sul circuito e nei punti vendita Ciaotickets.

Per maggiori informazioni sono attive le pagine Facebook e Instagram “Associazione Culturale Musart”.