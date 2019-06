Notaresco, incidente sulla SS80 raccordo di Teramo

NOTARESCO – Venerdì 13 giugno intorno alle 20 a causa di un incidente, al km 15,200 sulla strada statale 80 Raccordo di Teramo il traffico è bloccato all’altezza di Notaresco (TE). Per cause in corso di accertamento, un camion e tre autovetture sono entrate in collisione. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti.

