Norma 100, quattro giorni a ritmo di swing nel nome della Miller

Meterangelo: “Verranno trasmessi video inediti e interviste esclusive con la “Regina dello Swing” e sarà possibile acquistare il documentario sulla sua vita”

PESCARA – Quattro giorni all’insegna dello swing nel nome di Norma Miller dal 29 novembre al 2 dicembre. Questo in sintesi il programma di una manifestazione dedicata alla leggendaria “regina dello Swing”, Norma Miller, ballerina di Jazz e di Lindy Hop, coreografa, cabarettista, scrittrice, attrice, autrice e cantante, che ha speso gli ultimi dieci di carriera in tournée in alcuni paesi europei per diffondere la Storia orale dello Swing e del Jazz, e addirittura per esibirsi come cantante nell’ultimo lustro.

A dedicarle l’omaggio saranno la Italian Swing Dance Society di Roberta Bevilacqua e la Billy Bros. Swing Orchestra di Maurizio Meterangelo, che dal 29 novembre al 02 dicembre presenteranno al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano conferenze, workshop di ballo e serate con musica dal vivo.

Oggi in Sala Giunta, il Sindaco Carlo Masci, Roberta Bevilacqua e Maurizio Meterangelo hanno presentato il ricco programma, alla presenza del ballerino e coreografo Chazz Young, allievo di Norma Miller e figlio del grande Frankie Manning, e del ballerino e coreografo di Hollywood Chester “Lord of Swing” Whitmore il quale in questi giorni che festeggerà anche il proprio compleanno.

“Pescara e Montesilvano – ha spiegato Maurizio Meterangelo – sono state le basi operative di Norma Miller negli ultimi gloriosi 5 anni di una lunga carriera artistica iniziata a 12 anni e sviluppatasi al fianco di artisti quali Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Chick Webb, oltre che a grandi cabarettisti quali Redd Foxx, Richard Prior e Bill Cosby e vogliamo dar seguito al giusto riconoscimento artistico arrivato dai Sindaci di entrambe le Città adriatiche”.

PROGRAMMA

Norma Miller, nata a New York 02.12.1919 e morta Fort Myers 05.05.2019 ha scritto numerosi brani che saranno suonati dal vivo sabato 30 novembre dalla Billy Bros. Swing Orchestra, mentre sabato 29 alle ore 21.00 ci sarà il Happy birthday “Lord of Swing” party: DJ e live music con BILLY BROS. Swing Orchestra e domenica 1° dicembre toccherà a The Hoofers Club e alla Norma Miller Orchestra, con ingresso sempre dalle ore 21.00.

Il sodalizio con l’Italian Swing Dance Society e la Billy Bros. Swing Orchestra ha prodotto filmati, dischi e libri che verranno presentati durante il week-end commemorativo della “Regina dello Swing” mentre dagli Stati Uniti giungerà anche il regista, agente ed erede di Norma, John Biffar, della Dreamtime Entertainment che porterà filmati inediti e le ultime interviste rilasciate dalla Regina;

“Verranno trasmessi – ha sottolineato ancora l’organizzatore Maurizio Meterangelo – video inediti e interviste esclusive con la “Regina dello Swing” e sarà possibile acquistare il documentario sulla sua vita “Queen of Swing”, il suo ultimo libro “Swing, Baby Swing!”, il suo primo cd “A Swingin’ Love Fest” e prenotare il cd di prossima pubblicazione “When Harlem Was King and the Music Was Swing”.