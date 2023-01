Nomina di Guido Castelli a commissario per la Ricostruzione: i commenti

REGIONE – “Al collega, senatore di Fratelli d’Italia, Guido Castelli, rivolgiamo le nostre congratulazioni per la nomina a commissario per la Ricostruzione, come da decreto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Persona preparata e autorevole, già sindaco di Ascoli Piceno, che riuscirà sicuramente a compiere un ottimo lavoro, a partire da una fondamentale attività di ascolto del territorio. Un cambio all’importante vertice della Ricostruzione, dopo il sisma del 2016-2017 del centro Italia, e un doveroso ringraziamento va al commissario uscente, Giovanni Legnini, per quanto svolto finora. A Castelli auguriamo buon lavoro, certi di una proficua collaborazione”. E’ quanto dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa.

“La scelta del governo Meloni di nominare un nuovo commissario alla ricostruzione nel Centro Italia nella persona del senatore Guido Castelli è naturalmente legittima. Sono tuttavia uno sbaglio e un enorme rischio quelli del governo che interrompono il lavoro di Giovanni Legnini, che è stato una svolta riconosciuta da più parti nei territori terremotati, come sottolineato dai significativi e ripetuti appelli dei giorni scorsi di cittadini e rappresentanti istituzionali”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina prosegue: “Nell’interesse delle popolazioni del cratere non possiamo quindi che augurare buon lavoro a Castelli, e auspicare che lo conduca nel migliore dei modi. La scelta di non ascoltare le voci che sono arrivate dal territorio, e di ignorare tutto il merito, i risultati di un lavoro in corso come quello di Legnini, sono comunque errori. Perché fanno ripiombare nel pericolo di un rallentamento un percorso che in passato, prima di Legnini, ha già subito uno stallo inaccettabile per i cittadini coinvolti, visto quello che avevano dovuto passare in occasione delle scosse sismiche del 2016 e del 2017. Ricordo di aver molto lavorato alla scelta di Legnini con l’aiuto di Nicola Zingaretti in qualità di Segretario nazionale del Pd e Presidente della Regione Lazio, Dario Franceschini come Ministro capo delegazione del Pd al Governo, l’unità granitica dei parlamentari del Pd abruzzese e di tutto il gruppo dirigente, la comprensione e il sostegno degli altri parlamentari abruzzesi di centrosinistra e del M5S, questi ultimi anche come interlocutori intermediari con l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la condivisione di gran parte dei partiti del centrodestra ed infine un dialogo serrato e positivo con gli altri rappresentanti di tutti i territori. Un lavoro nell’interesse delle cittadine e dei cittadini e non di un partito; lo dimostrò anche la non rivendicazione politica ma il riconoscimento unanime. Perché Legnini ha rappresentato, tra le altre cose, anche la messa a disposizione di un’esperienza istituzionale figlia dell’Abruzzo che ha dovuto subire, prima del sisma 2016-17, la tragedia del 2009 per affrontare la quale anche Legnini fu determinante. Ma questo è il primo significativo regalo del Governo Meloni: sordità totale e sdegnosa indifferenza alla richiesta dei territori, di tutti i territori del cratere, che non hanno meritato nemmeno un incontro o una risposta. Prima viene il suo partito e la composizione delle ambizioni interne”.

“La notizia della sostituzione di Giovanni Legnini era stata ampiamente anticipata dai rumors dei corridoi, però c’è poco da indorare la pillola, la decisione assunta dispiace molto a tanti. E sinceramente per l’Abruzzo è una operazione a perdere. Innanzitutto perché Giovanni Legnini, nominato dal Presidente Conte nella fase iniziale del Conte 2 ha fatto un ottimo lavoro, riconosciuto da tutti, sia per la ricostruzione che per l’attuazione del fondo complementare Pnrr sisma. Inoltre Giovanni Legnini aveva dato sempre un occhio attentissimo alle vicende abruzzesi e con il Pnrr seguiva anche, con il coordinamento della cabina di regia, il sisma 2009. Meloni eletta a L’Aquila-Teramo toglie un abruzzese e nomina un marchigiano. L’Abruzzo con questa operazione, perde una postazione decisiva faticosamente conquistata, grazie alla determinazione del Pd ed al Governo Conte 2. Con Giovanni Legnini abbiamo fatto uno splendido lavoro, la sua nomina arrivò subito dopo l’approvazione del Decreto sisma che cambiava la governance e le norme del sisma 2016/17. Lui subito si rese operativo, ed in un clima fattivo e propositivo sia con il governo Conte che con Draghi abbiamo approvato norme molto innovative e trasferito grandi risorse. Il Commissario Legnini lascia una importante eredità, risorse da spendere, Fondo complementare Pnrr avviato. Miliardi disponibili, struttura organizzata, stabilizzazioni , e tanto altro che certo non c’erano quando fu insediato a gennaio del 2019. Un grande ringraziamento a Giovanni Legnini per tutto il lavoro fatto e per la collaborazione che abbiamo vissuto e sperimentato con successo tra Struttura Commissariale e Parlamento. Purtroppo rimarranno deluse le aspettative di tanti sindaci e associazioni anche di destra che avevano chiesto di rinnovargli l’incarico. La Meloni ha scelto il senatore marchigiano di FdI Castelli in barba agli abruzzesi che l’hanno eletta. Io invece ringrazio Giovanni e mi rammarico perché non potrà continuare a fare l’ottimo lavoro che sta facendo“. Così l’on Stefania Pezzopane, già parlamentare, oggi consigliera comunale e Responsabile nazionale Pd Dipartimento Terremoti e ricostruzione.