L’AQUILA – Lungo la strada statale 5 Quater “Via Tiburtina Valeria” è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 13,000, tra Sante Marie e Carsoli, in provincia di L’Aquila. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente autonomo di un motociclista che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo; a seguito del sinistro il centauro è deceduto. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la piena circolazione il prima possibile.

Incidente sulla SS5 Quater Tiburtina, istituito senso unico alternato ultima modifica: da