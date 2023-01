Ponte San Gabriele, verifiche dell’Anas sulle condizioni di sicurezza

TERAMO – Questa mattina l’Anas, con la quale fin da ieri sono state avviate le relative interlocuzioni da parte del Comune, ha avviato le verifiche, come da ordinanza comunale, su Ponte San Gabriele per verificare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura a seguito del rilevamento di una lesione sul manto stradale. Nel pomeriggio la questione è stata oggetto di un proficuo confronto istituzionale in Prefettura, alla presenza di tutti i soggetti competenti, all’esito del quale è stato confermato e condiviso che le verifiche saranno completate nelle prossime ore. All’esito delle stesse, come da ordinanza comunale, l’Anas produrrà specifica relazione, sua scorta della quale saranno assunte le relative determinazioni di competenza, nei tempi più brevi e rispettosi delle prioritarie esigenze di sicurezza.

