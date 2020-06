Noce Moscardi presenta i suoi due dischi: ecco quando

Giovedì 11 giugno il cantautore aquilano su zoom per parlare di “Arcobalena” e “Nox”, due raccolte distinte che incarnano le due differenti anime dell’artista

L’AQUILA – Dopo l’uscita dei sei singoli anticipatori, sarà finalmente possibile ascoltare interamente i due lavori del cantautore Noce Moscardi, “Arcobalena” e “Nox”: due raccolte distinte che incarnano le due differenti anime dell’artista, rappresentative l’una del giorno, l’altra della notte.

Tutte le caratteristiche di questo particolare esordio discografico verranno discusse giovedì 11 giugno alle ore 18:30, in una presentazione che si terrà online sulla piattaforma Zoom.

Interverranno, presentati dall’attore Matteo Di Genova, diversi ospiti tra cui il musicologo Gabriele Sfarra, il cantautore milanese Bandit ed il frontman della band Bussola rotta a Sud Est, Claudio Del Tosto. Per assistere in qualità di spettatori basterà accedere ad un link diffuso sull’evento Facebook e sulla pagina ufficiale del musicista.

Dallo stesso giorno sarà possibile acquistare gli album in formato digitale sul profilo Bandcamp del cantautore, e i cd in formato fisico presso la Libreria Polarville dell’Aquila (o prenotandoli dalla pagina Facebook di Noce Moscardi). Per gli amanti del vinile invece è già attivo un servizio di pre-order attraverso il sito Cd-click.

CHI É NOCE MOSCARDI

Francesco Moscardi, in arte Noce, è un cantautore aquilano classe ‘89. Inizia a suonare la chitarra come autodidatta appena sedicenne, per cercare di vestire di suono i suoi testi. Nel corso degli anni ha pubblicato diverso materiale in forma di singole uscite, ma solo nel 2019, dopo quasi 10 anni dall’inizio della sua carriera da musicista, si impegna nella produzione di due prodotti discografici differenti. Uno dei due lavori è stato portato avanti con Luigi Tarquini, produttore e fondatore dell’etichetta ALTI Records. Al secondo disco ha invece lavorato con la produzione artistica di Lorenzo Castagna cantante della band teramana IMURI. I due dischi verranno pubblicati nel 2020. Nel 2013 ha partecipato alla prima edizione de ‘La Città della Canzone’ (Cremona), collaborando con professionisti quali Frank Nemola, Lello Voce e Stefano La Via. Noce ha condiviso il palco con artisti come Brunori Sas, Giorgio Canali e Rossofuoco, Alessandro Fiori, Mapuche, The Niro e Carnesi.