No Tabacco Day 2021, evento informativo ad Alba Adriatica: ecco quando

Lunedì 31 maggio in programma presso lo chalet Coco Loco un evento per promuovere i benefici di una vita senza fumo organizzato dal Poliambulatorio Più Salute

ALBA ADRIATICA – Il prossimo lunedì 31 maggio si celebreranno in tutto il mondo iniziative volte a mettere in guardia sui rischi del fumo e a promuovere la lotta contro il tabagismo, in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, durante la quale anche i fumatori dovrebbero astenersi dall’accendersi una sigaretta. Pure sulla costa truentina si terrà un evento di sensibilizzazione legato a questa tema: il “No Tabacco Day”, organizzato dal Poliambulatorio specialistico medico e chirurgico Più Salute, in collaborazione con il celebre Dottor Mauro Mario Mariani.

L’evento si inserisce nell’ambito di “Dimagrire col Cuore”, un’iniziativa informativa promossa per promuovere corrette abitudini alimentari e stili di vita sani. L’incontro si terrà presso lo Chalet Coco Loco, sul lungomare Marconi di Alba Adriatica, alle ore 18:30. Sul sito web e sulla pagina Facebook di Più Salute è stata pubblicata una serie di approfondimenti dedicati all’alimentazione sana ed alle opere di prevenzione cardiovascolare. Il nome è stato scelto appunto per sottolineare l’importanza dell’alimentazione in tema di prevenzione dalle malattie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia e nel mondo.

Per vivere bene e mantenersi in buona salute non basta eseguire visite periodiche ed attenersi ai dettami del dottore, ma è necessario abbracciare stili di vita corretti ed un nuovo regime alimentare per preservare il benessere. Per questo Più Salute ed il Dottor Mariani hanno deciso di unire gli sforzi, e le reciproche competenze, per approntare e diffondere una serie di pubblicazioni e comunicazioni inerenti al sano stile di vita.

Più Salute Poliambulatorio è un’eccellenza sanitaria locale, che tramite la sua nutrita equipe medica, composta dai professionisti più qualificati e dalle voci mediche più autorevoli, mette a disposizione un’ampia gamma di visite specialistiche, la possibilità di ricorrere all’assistenza sanitaria domiciliare e si occupa anche della formazione e della specializzazione di dottori, infermieri e personale sanitario in generale.

Il Dottor Mauro Mario Mariani è oramai un volto noto della TV, che da più di un decennio divulga buone norme e corrette abitudini alimentari attraverso trasmissioni, libri, conferenze, seminari e docenze. Si definisce “Mangiologo”, ovvero un esperto che non si concentra solo nutrizione, ma che insegna a mangiare correttamente e bene. Docente universitario, da anni diffonde l’importanza della corretta alimentazione mediterranea per preservare la salute anche al grande pubblico attraverso pubblicazioni, seminari e conferenze. Ospite fisso del programma RAI Linea Bianca, molto spesso viene interpellato in qualità di esperto da diverse trasmissioni non solo del servizio pubblico, quali “Porta a Porta”, “Uno Mattina”, “Linea Verde”, “Buongiorno Benessere”, “E Se Domani” e “cose dell’altro geo”, giusto per citarne alcuni. “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio”, “Il TAO dell’Alimentazione” e “Ricomincio da EmME” le pubblicazioni che ha dato alle stampe. Tra i metodi che ha ideato, le “4D” (Disintossicare, Depurare, Drenare, Dimagrire), le “3 EmME” (Mantenimento Massa Magra) e il “Do Das Detox” (scarico dell’organismo dalle sostanze inquinanti).

Durante l’evento “No Tabacco Day” presenterà in esclusiva per l’Abruzzo il suo “MeToDo” per raggiungere il peso forma e correggere tutte quelle condizioni di metabolismo alterato che comportano sintomi e malattie. Il MeToDo, dalla durata di cinque settimane, prevede il ritorno alla dieta mediterranea basata su cibi locali freschi e stagionali. A fianco a questo proporrà il criterio dello “0736”, il cui nome prende spunto dal prefisso della sua città natale, Ascoli Piceno: 0 sigarette, 7 porzioni di frutta e verdura e 36 minuti di attività fisica al giorno per vivere bene e preservare la salute.

Chi volesse partecipare al “No Tabacco Day” o volesse avere maggiori informazioni può scrivere una email all’indirizzo segreteria@piu-salute.it. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Più Salute Poliambulatorio.