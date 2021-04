Nikola Mijatovic è il nuovo rinforzo per la Pescara basket

PESCARA – La Pescara Basket comunica l’arrivo, in doppio tesseramento con il Chieti Basket 1974, formazione di Serie A2, del lungo bosniaco classe 2001 Nikola Mijatovic, che andrà a rinforzare il roster impegnato nel campionato di Serie C Silver.

Mijatovic, dopo gli inizi in patria, sbarca in Italia nella stagione 2017/2018 a Nuoro, dove disputa il campionato Under 18 e quello di Serie D, viaggiando a 7,8 punti di media in 18 partite.

Prelevato dalla compagine teatina nel 2018, viene impiegato nella formazione di C Silver del Chieti Basket, dove in 21 gare realizza 13,5 punti di media, con un high di 21, per poi passare nella stagione scorsa all’Antoniana Pescara, dove realizza 13 punti nell’unica partita disputata prima dello stop con la quale ha esordito anche in Serie B, realizzando un punto, nella netta vittoria sul Giulianova.

In questa stagione si allena stabilmente con la squadra che sta ottimamente disputando il campionato di Serie A2, ma nel frattempo potrà sfruttare l’opportunità in biancazzurro per fare ulteriore esperienza tra i senior nel roster di coach Di Nicola e proseguire nel suo percorso di crescita.

La compagine biancazzurra ringrazia la società Chieti Basket ed il signor Max Del Conte per la collaborazione e la riuscita dell’operazione.