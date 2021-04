Campli, vaccinato il 25% della popolazione

Agostinelli: “Abbiamo già comunicato alla ASL di Teramo la nostra disponibilità ad occuparci anche della vaccinazione dei cittadini allettati”

CAMPLI – Sono stati circa 1.000, tra gli over 80 e i fragili, i cittadini del Comune di Campli vaccinati questa settimana. Nel complesso, considerando tutti gli over 80 già vaccinati e gli altri cittadini appartenenti alle categorie finora coinvolte nella vaccinazione, nel Comune di Campli è stato vaccinato circa il 25% della popolazione.

“Le operazioni si sono svolte nel migliore dei modi presso il Centro Polispecialistico Farnese che ringrazio per la grande disponibilità” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che ha aggiunto: “Abbiamo già comunicato alla ASL di Teramo la nostra disponibilità ad occuparci anche della vaccinazione dei cittadini allettati. A Campli le operazioni vaccinali si sono svolte in modo estremante efficiente. Vogliamo continuare a garantire il nostro sostegno alla ASL di Teramo per velocizzare ulteriormente le procedure. Ringrazio tutti i medici, i volontari e gli operatori, coordinati dal Delegato alla Sanità, Pietro Adriani, che hanno reso possibile le operazioni”.