Nidi d’infanzia, Blasioli su piattaforma per la vaccinazione del personale

REGIONE – Questa mattina il consigliere regionale Antonio Blasioli ha inviato una nota indirizzata all’Assessore Regionale alla Salute Nicoletta Verì e al Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo Claudio D’Amario per segnalare un problema che riscontrano alcuni utenti del personale docente e non docente sulla piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 per il personale scolastico.

Tra i dati richiesti da inserire c’è il codice meccanografico dell’istituto in cui si presta servizio; ho segnalato all’assessore Verì e al direttore D’Amario che i nidi d’infanzia sia pubblici che privati non possiedono tale codice e quindi il personale che lavora in queste strutture educative destinate ai più piccoli (bimbi dai 0 ai 3 anni) e che è quotidianamente esposto al rischio sanitario, non riesce ad iscriversi sulla piattaforma.

Ho dunque chiesto di prevedere e predisporre con celerità una modalità di iscrizione sulla piattaforma che ovvii al dato del codice meccanografico mancante, consentendo anche a questo personale l’inserimento della propria manifestazione di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19.

La pandemia purtroppo sta facendo vivere con grandi difficoltà la quotidianità educativa ai bambini, soprattutto più piccoli, e nonostante il mondo dell’educazione e dell’infanzia abbia al suo interno un’organizzazione molto attenta, in questo periodo la preoccupazione è massima; ecco perché occorre risolvere ogni criticità che si presenta per garantire a tutto il personale la possibilità di potersi vaccinare, per far fronte alle necessità dettate dall’emergenza sanitaria e tutelare la sicurezza degli educatori, dei bambini e delle loro famiglie.